Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо принял крещение в 46 лет
«Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я ещё не был крещён ранее. Я подтверждаю своё обязательство следовать путём добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь», — написал Роналдо в социальных сетях.
Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, также он дважды выигрывал «Золотой мяч».
За свою карьеру футболист выступал за «Крузейро», ПСВ, «Реал Мадрид», «Интер», Барселону» и «Милан». Он провёл 454 матча в карьере, забил 298 мячей и отдал 76 результативных передач.
Ранее стало известно, что Роналдо поддержал форварда «Реала» Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями.