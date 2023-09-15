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Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо принял крещение в 46 лет

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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо принял христианство в 46 лет.

«Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я ещё не был крещён ранее. Я подтверждаю своё обязательство следовать путём добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь», — написал Роналдо в социальных сетях.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, также он дважды выигрывал «Золотой мяч».

За свою карьеру футболист выступал за «Крузейро», ПСВ, «Реал Мадрид», «Интер», Барселону» и «Милан». Он провёл 454 матча в карьере, забил 298 мячей и отдал 76 результативных передач.

Ранее стало известно, что Роналдо поддержал форварда «Реала» Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями.

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