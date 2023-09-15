As: задержанным за секс-видео футболистам «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы

У четверых футболистов системы мадридского «Реал» возникли серьёзные проблемы с законом.

Игрокам за распространение видео сексуального характера с несовершеннолетней девушкой грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает As.

При этом уточняется, что приговор может быть смягчен, если видео было записано с согласия потерпевшей.

Испанская полиция выяснила, что четыре молодых игрока рассылали видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. По информации СМИ, все они были арестованы. Также было возбуждено дело после заявления в полицию матери 16-летней девушки.

Ранее «Реал» подтвердил, что четыре игрока системы клуба дали показания полиции.











