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«Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН»

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Нападающий нижегородского «Пари НН» Тимур Сулейманов продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
«Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН»
  • РИА Новости

Железнодорожники арендовали футболиста до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба «Пари НН».

Уточняется, что соглашение содержит опцию выкупа игрока.

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 году форвард присоединился к нижегородскому клубу. В сезоне-2023/24 Сулейманов провёл за «Пари НН» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».

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