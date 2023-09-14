«Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН»

Нападающий нижегородского «Пари НН» Тимур Сулейманов продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

Железнодорожники арендовали футболиста до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба «Пари НН».

Уточняется, что соглашение содержит опцию выкупа игрока.

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 году форвард присоединился к нижегородскому клубу. В сезоне-2023/24 Сулейманов провёл за «Пари НН» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».