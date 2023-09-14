Федерация скейтбординга разрешила россиянам выступать под нейтральным флагом
Россияне и белорусы смогут принимать участие в турнирах под эгидой World Skate в качестве нейтральных спортсменов.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что НОК прибалтийских стран выступил против участия россиян в международных соревнованиях.