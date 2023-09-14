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Федерация футбола Косова намерена обратиться в CAS после инцидента с баннером фанатов

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Федерация футбола Косова обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу инцидента с баннером фанатов на матче квалификации к чемпионату Европы — 2024 с командой Румынии.
Федерация футбола Косова намерена обратиться в CAS после инцидента с баннером фанатов
  • РИА Новости

Согласно опубликованному на официальном сайте федерации заявлению, все необходимые документы для обращения в суд уже собраны.

Напомним, что румынские болельщики во время матча вывесили баннер «Косово — это Сербия», что привело к остановке игры почти на час. Часть косовских болельщиков покинула стадион.

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Румынии осудила фанатов за баннер в поддержку Сербии.

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