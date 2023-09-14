Федерация футбола Косова намерена обратиться в CAS после инцидента с баннером фанатов
- РИА Новости
Согласно опубликованному на официальном сайте федерации заявлению, все необходимые документы для обращения в суд уже собраны.
Напомним, что румынские болельщики во время матча вывесили баннер «Косово — это Сербия», что привело к остановке игры почти на час. Часть косовских болельщиков покинула стадион.
Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Румынии осудила фанатов за баннер в поддержку Сербии.