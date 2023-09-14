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Гамова призвала россиян ехать на Олимпиаду, несмотря на отсутствие флага и гимна

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова призвала российских спортсменов ехать на Олимпиаду, несмотря на отсутствие флага и гимна.
Гамова призвала россиян ехать на Олимпиаду, несмотря на отсутствие флага и гимна
  • РИА Новости

«Я отношусь положительно. Если у спортсмена есть шанс поехать на Олимпийские игры, то надо его использовать», — приводит слова Гамовой РИА Новости.

Международный олимпийский комитет не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее сообщалось, что Юрий Борзаковский считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде только с флагом и гимном.

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