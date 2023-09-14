Узнать больше

Морозов: в Европе соревнуются между собой, кто больше унизит Россию

Короткая ссылка
Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов высказался о заявлении некоторых европейских стран, что они не могут гарантировать безопасность россиян на турнирах.
Морозов: в Европе соревнуются между собой, кто больше унизит Россию
  • РИА Новости

«В Европе нам заявили, что они не гарантируют безопасность российских спортсменов. Если что-то случится, полиция не будет реагировать. Они соревнуются между собой, кто больше унизит Россию. Так что безопасность будет обеспечивать МИД РФ. И, естественно, мы проводим инструктаж с тренерами сборных, как действовать в той или иной ситуации», — сказал Морозов на заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Морозов рассказал о работе с дружественными странами по организации турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить