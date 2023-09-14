Морозов: в Европе соревнуются между собой, кто больше унизит Россию

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов высказался о заявлении некоторых европейских стран, что они не могут гарантировать безопасность россиян на турнирах.

«В Европе нам заявили, что они не гарантируют безопасность российских спортсменов. Если что-то случится, полиция не будет реагировать. Они соревнуются между собой, кто больше унизит Россию. Так что безопасность будет обеспечивать МИД РФ. И, естественно, мы проводим инструктаж с тренерами сборных, как действовать в той или иной ситуации», — сказал Морозов на заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Морозов рассказал о работе с дружественными странами по организации турниров.