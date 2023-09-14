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Морозов: ведётся работа с дружественными странами по организации спортивных мероприятий

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Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал о работе с дружественными странами по организации турниров.

«Большая работа ведётся с дружественными странами по организации спортивных мероприятий. Мы намерены расширяться. Тех, кто хочет принять участие, мы будем рады видеть. Потому что мы действуем согласно принципу «спорт вне политики».

Мы оперативно реагируем на допуск россиян. И в кратчайшие сроки оснащаем всем необходимым российских спортсменов, если они получили допуск. Так было с нашей командой велосипедистов в этом году. Мы помогли за считанные дни собрать команду и отправились на соревнования», — сказал Морозов на заседании комиссии спортсменов ОКР.

Ранее Юрий Борзаковский заявил, что российские спортсмены должны выступать только с флагом и гимном.

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