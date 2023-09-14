Рылов заявил, что не будет подписывать декларации ради участия в международных турнирах

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не будет подписывать политические декларации ради участия в международных соревнованиях.

«Вчера перечитывал рекомендации. По пальцам пересчитать, какие спортсмены могут подойти под их условия. Если надо будет подписывать декларацию, то я буду отказываться. На их условия я идти не хочу», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта и запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Рылов прокомментировал критерии World Aquatic по допуску российских спортсменов.