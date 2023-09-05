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Рылов — о критериях World Aquatics: нужно выступать, когда восстановят в правах

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.
Рылов — о критериях World Aquatics: нужно выступать, когда восстановят в правах
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Я считаю, что нужно выступать только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.

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