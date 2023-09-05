Рылов — о критериях World Aquatics: нужно выступать, когда восстановят в правах
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«Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Я считаю, что нужно выступать только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», — цитирует Рылова «Матч ТВ».
Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.
Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.