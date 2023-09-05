Рылов — о критериях World Aquatics: нужно выступать, когда восстановят в правах

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«Подписать декларацию означает сказать, что твоя страна плохая. Я считаю, что нужно выступать только если нас восстановят во всех правах полностью, а то так и останемся до конца жизни нейтральными спортсменами», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.