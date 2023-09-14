Левитин: цель ОКР — чтобы все спортсмены думали только о спорте, а не о проблемах

Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин рассказал о главной цели организации.

«Очень приятно видеть здесь НОК Белоруссии. Вы настолько стали нам родные, что ОКР можно считать нашей совместной штаб-квартирой. Такие встречи очень важны, потому что мы здесь обсуждаем не только настоящие проблемы, но и будущие.

Наша цель — чтобы все спортсмены думали только о спорте, а не о каких-то сторонних проблемах. Это главное. Вместе мы должны преодолеть это политическое давление, в том числе с нашими коллегами из Азии. Я надеюсь, что мы будем выступать там», — сказал Левитин на заседании комиссии спортсменов ОКР.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее Ирина Роднина заявила, что на месте российских спортсменов отказалась бы выступать на международных соревнованиях на условиях МОК.