Роднина назвала унизительными условия участия россиян в Олимпийских играх
- РИА Новости
«Решение ехать на Олимпиаду останется у каждого спортсмена на совести. У нас и так половина видов спорта просто не успеют по срокам попасть в Париж. Пока перед нашими спортсменами стоят такие унизительные условия, нам лучше не ехать», — цитирует Роднину Sport24.
Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.
Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.
Ранее главы Национальных олимпийских комитетов Эстонии, Литвы и Латвии выступили против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.