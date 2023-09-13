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Роднина назвала унизительными условия участия россиян в Олимпийских играх

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что на месте российских спортсменов отказалась бы выступать на международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).
Роднина назвала унизительными условия участия россиян в Олимпийских играх
  • РИА Новости

«Решение ехать на Олимпиаду останется у каждого спортсмена на совести. У нас и так половина видов спорта просто не успеют по срокам попасть в Париж. Пока перед нашими спортсменами стоят такие унизительные условия, нам лучше не ехать», — цитирует Роднину Sport24.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее главы Национальных олимпийских комитетов Эстонии, Литвы и Латвии выступили против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

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