Узнать больше

Шипов считает, что шахматный турнир на ВЭФ прошёл с огромным успехом

Короткая ссылка
Гроссмейстер Сергей Шипов высоко оценил организацию и проведение шахматного турнира на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Турнир прошёл с огромным успехом, он вызвал ажиотаж у жителей Владивостока. Могучая традиция проводить шахматный турнир на экономическом форуме развивается, и я хочу поздравить организаторов», — цитирует Шипова ТАСС.

По его мнению, турнир выиграл фаворит, как и ожидалось, хотя победа была довольно нервной.

Турнир завершился 13 сентября. Победу на соревнованиях одержал чемпион мира 2019 года Владислав Артемьев.

Ранее российский шахматист Владимир Крамник сравнил американского гроссмейстера Ханса Ниманна с персонажем из истории Джекила и Хайда.











Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить