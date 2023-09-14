Шипов считает, что шахматный турнир на ВЭФ прошёл с огромным успехом

Гроссмейстер Сергей Шипов высоко оценил организацию и проведение шахматного турнира на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Турнир прошёл с огромным успехом, он вызвал ажиотаж у жителей Владивостока. Могучая традиция проводить шахматный турнир на экономическом форуме развивается, и я хочу поздравить организаторов», — цитирует Шипова ТАСС.

По его мнению, турнир выиграл фаворит, как и ожидалось, хотя победа была довольно нервной.

Турнир завершился 13 сентября. Победу на соревнованиях одержал чемпион мира 2019 года Владислав Артемьев.

Ранее российский шахматист Владимир Крамник сравнил американского гроссмейстера Ханса Ниманна с персонажем из истории Джекила и Хайда.





























