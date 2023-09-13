Узнать больше

НХЛ хочет изменить формат проведения Кубка мира 2025 года

Короткая ссылка
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) намерены изменить формат розыгрыша Кубка мира в 2025 году.
НХЛ хочет изменить формат проведения Кубка мира 2025 года
  • Gettyimages.ru

«Мы сфокусированы на альтернативном варианте турнира, который будет отражать уникальную интернациональность нашего вида спорта. В этом направлении мы сотрудничаем с NHLPA, чтобы включить разработку в календарь на февраль 2025 года», — цитирует Дэйли Associated Press. 

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине. 

НХЛ объявила проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке, однако он был перенесён на 2025 год. Последний раз Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто (Канада).

Ранее журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард отреагировал на то, что российский нападающий Матвей Мичков из СКА перешёл в ХК «Сочи» на правах аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить