НХЛ хочет изменить формат проведения Кубка мира 2025 года

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) намерены изменить формат розыгрыша Кубка мира в 2025 году.

«Мы сфокусированы на альтернативном варианте турнира, который будет отражать уникальную интернациональность нашего вида спорта. В этом направлении мы сотрудничаем с NHLPA, чтобы включить разработку в календарь на февраль 2025 года», — цитирует Дэйли Associated Press.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

НХЛ объявила проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке, однако он был перенесён на 2025 год. Последний раз Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто (Канада).

Ранее журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард отреагировал на то, что российский нападающий Матвей Мичков из СКА перешёл в ХК «Сочи» на правах аренды.