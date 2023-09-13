Агент обвинил гендиректора «Локомотива» Леонченко в срыве трансфера Сулейманова

Агент нападающего «Нижнего Новгорода» Тимура Сулейманова Вадим Шпинёв обвинил гендиректора «Локомотива» Владимира Леонченко в срыве трансфера игрока в клуб.

«Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист — не уровень «Локомотива». Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и т. д., и при этом так утверждать?» — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 году форвард присоединился к нижегородскому клубу. В сезоне-2023/24 Сулейманов провёл за «Пари НН» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».