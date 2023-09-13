Лыжница Степанова: делать из Рубиалеса чудовище — глупо и нечестно

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает отставку Луиса Рубиалеса с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) несправедливой.

«Мне категорически не нравится то, что босс позволил себе по отношению к подчинённой. Но ещё больше не нравится, когда расплата за действия не соответствует проступку. Мужик не прав был целую секунду. Делать из него чудовище — глупо и нечестно», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Она также отметила, что женщины могут и должны бороться против сексизма и за настоящее равноправие — но не такими методами.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее Рубиалес прокомментировал инцидент с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.