Рубиалес сравнил свой поцелуй с футболисткой в губы с поцелуем дочери
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«Не было никакого ущерба, не было сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Значение поцелуя Дженни было точно таким же, как поцелуя одной из моих дочерей», — цитирует Рубиалеса AS.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.
Ранее Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации футбола Испании.