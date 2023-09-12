Рубиалес сравнил свой поцелуй с футболисткой в губы с поцелуем дочери

Подавший в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал инцидент с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

«Не было никакого ущерба, не было сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Значение поцелуя Дженни было точно таким же, как поцелуя одной из моих дочерей», — цитирует Рубиалеса AS.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Ранее Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации футбола Испании.