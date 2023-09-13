Мостовой: большинство игроков в РПЛ отдыхают, зачем им куда-то ехать и что-то доказывать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на призыв главного тренера национальной команды Валерия Карпина к российским футболистам уезжать в Европу.

«Слова Валерия Карпина про уход игроков из РПЛ — это не новость. Все, кто играл в Европе, в том числе и я, говорили об этом много раз. Так почему на этом делают такой акцент только после вчерашней неудачной игры с Катаром? Конечно, если вы хотите чего-то добиться, нужно ехать в Европу. Понятно, что здесь шикарные условия, которые за рубежом не создадут: своя страна, свой язык, зарплаты сумасшедшие. Все кому не лень играют, а прогресса-то нет», — заявил Мостовой RT.

По его словам, в иностранных лигах нужно умирать на поле, чтобы доказать, что ты сильнее других.

«Поднять уровень нашего футбола можно, но не сейчас. Мы играем с командами, которые стоят на 50-м месте в рейтинге. У нас создали искусственно сумасшедшие условия, поэтому большинство футболистов отдыхают. Зачем куда-то ехать и что-то доказывать? А потом смотришь: тебе 30 лет, а у тебя пять голов в чемпионате России. И ты думаешь: «Ёлки-палки», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Катара.