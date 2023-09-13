Изидор: болельщики «Локо» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству
- РИА Новости
«Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба», — цитирует Изидора «Чемпионат».
9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Вильсон Изидор назвал одну из причин перехода в «Зенит».