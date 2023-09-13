Изидор: болельщики «Локо» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор намекнул на виновных в его уходе из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба», — цитирует Изидора «Чемпионат».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Вильсон Изидор назвал одну из причин перехода в «Зенит».