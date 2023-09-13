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NASCAR сняла дисквалификацию с гонщика, которого отстранили за лайк

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Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) объявила о возвращении лицензии американскому пилоту Ноа Грэгсону, который был отстранён от соревнований за лайк к посту.
NASCAR сняла дисквалификацию с гонщика, которого отстранили за лайк
  • Gettyimages.ru

Гонщика допустили к соревнованиям после того, как он завершил обучение по вопросам многообразия и инклюзивности, сообщается на официальном сайте NASCAR. 

Команда Legacy Motor Club отстранила спортсмена в начале августа после того, как обнаружила лайк к посту, высмеивающему смерть Джорджа Флойда. Убийство афроамериканца белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. 

Ранее полузащитник «Ювентуса» Поль Погба признался в употреблении пищевых добавок, содержащих тестостерон.

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