NASCAR сняла дисквалификацию с гонщика, которого отстранили за лайк
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Гонщика допустили к соревнованиям после того, как он завершил обучение по вопросам многообразия и инклюзивности, сообщается на официальном сайте NASCAR.
Команда Legacy Motor Club отстранила спортсмена в начале августа после того, как обнаружила лайк к посту, высмеивающему смерть Джорджа Флойда. Убийство афроамериканца белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США.
Ранее полузащитник «Ювентуса» Поль Погба признался в употреблении пищевых добавок, содержащих тестостерон.