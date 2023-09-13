Мостовой: чем больше россиян уедет в Европу, тем лучше для сборной

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слова Карпина — не новость для нашего футбола. Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным игроком в Европе. Чем больше уедет, тем лучше для сборной. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром», — цитирует Мостового Sport24.

Во время сентябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи с олимпийскими сборными Египта (1:1, 1:2) и Катара (1:1). Наставник вызвал 49 футболистов.

Ранее сообщалось, что Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.