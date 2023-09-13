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Гаджиев: нечего привлекать в сборную футболистов, которые не хотят играть за Россию

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на призыв главного тренера национальной команды Валерия Карпина уезжать российским футболистам в Европу.
Гаджиев: нечего привлекать в сборную футболистов, которые не хотят играть за Россию
  • РИА Новости

«Призыв Карпина уезжать нашим игрокам из РПЛ можно трактовать по-разному. С одной стороны, возможно, он считает, что здесь им ловить нечего. А с другой стороны, ну не хотите играть у нас — не надо, просить не будем. Лично я за вторую позицию. Нечего привлекать в сборную футболистов, которые не хотят играть за Россию. Какое бы ни было время, главное остаётся одно — Родину и родителей не выбирают», — заявил RT тренер.

Ранее Гаджиев оценил игру национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара.

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