Гаджиев: сборная России не сыграла на максимум своих возможностей в матче с Катаром
- РИА Новости
«Уровень игры с Катаром был выше, нежели в матче с Египтом. Однако национальная сборная не сыграла на своих максимальных возможностях. Подтверждение тому было в конце, когда мы пропустили гол и появилась необходимость отыграться. Но тогда и возросли скорости, наша команда стала более агрессивной. Благодаря этому удалось сравнять счёт и выровнять игру, сгладить то серое впечатление, которое осталось от других временных отрезков матча.
Я бы не стал никого выделять, потому что никто не сыграл на достаточно высоком уровне», — заявил RT Гаджиев.
Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов пробовать свои силы в Европе.