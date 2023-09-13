Гаджиев: сборная России не сыграла на максимум своих возможностей в матче с Катаром

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил игру национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара.

«Уровень игры с Катаром был выше, нежели в матче с Египтом. Однако национальная сборная не сыграла на своих максимальных возможностях. Подтверждение тому было в конце, когда мы пропустили гол и появилась необходимость отыграться. Но тогда и возросли скорости, наша команда стала более агрессивной. Благодаря этому удалось сравнять счёт и выровнять игру, сгладить то серое впечатление, которое осталось от других временных отрезков матча.

Я бы не стал никого выделять, потому что никто не сыграл на достаточно высоком уровне», — заявил RT Гаджиев.

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов пробовать свои силы в Европе.