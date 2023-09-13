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Гладилин поддержал призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ

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Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал российских футболистов пробовать свои силы в Европе.
Гладилин поддержал призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ
  • РИА Новости

«Карпин всё сказал открыто и прямо! Он молодец, не боится критики. Высказался абсолютно правильно: уровень наших футболистов уступает даже уровню катарских футболистов. Игроки из Катара тоже играют за рубежом. Приехал Головин из Лиги 1 — он на порядок лучше остальных по функциональной подготовке. Уровень и темп игры нашего чемпионата крайне низкие. Простой пример: Дзюба, который не подходил серенькой команде в чемпионате Турции, приехал в «Локомотив» и стал основным игроком! Вот и весь уровень! В нашем чемпионате не требуется интенсивности и мобильности, а это большая проблема. Я полностью поддерживаю Карпина! Он сам выступал в хороших европейских командах. Он рекомендует игрокам уезжать в интересах нашей национальной сборной! Даже своим ребятам из «Ростова», которых, по идее, должен удерживать, он говорит то же самое», — заявил Гладилин RT.

Также Гладилин считает, что отъезд российских футболистов за рубеж никак не снизит уровень РПЛ.

«У других ребят тоже будет мотивация поиграть в Европе. Футболисты должны учиться зарабатывать деньги, а не получать их! Многие ребята не хотят играть в Европе и прогрессировать — так быть не должно. Это деградация», — добавил он.

Ранее Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в Европу.

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