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Дешам: не могу представить, что Погба намеренно принимал допинг

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на то, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба нарушил антидопинговые правила.
Дешам: не могу представить, что Погба намеренно принимал допинг
  • Gettyimages.ru
  • © Xavier Laine

«Верю ли я, что Поль намеренно принимал допинг? Я не могу себе этого представить. Но я его поддержу, у него есть силы и характер, чтобы преодолеть эти очень трудные времена», — цитирует Дешама L'Équipe.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Позже Погба признался, что принимал пищевые добавки, содержащие тестостерон, не предупредив медицинский штаб «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала.

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