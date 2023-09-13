Дешам: не могу представить, что Погба намеренно принимал допинг

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на то, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба нарушил антидопинговые правила.

«Верю ли я, что Поль намеренно принимал допинг? Я не могу себе этого представить. Но я его поддержу, у него есть силы и характер, чтобы преодолеть эти очень трудные времена», — цитирует Дешама L'Équipe.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Позже Погба признался, что принимал пищевые добавки, содержащие тестостерон, не предупредив медицинский штаб «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала.