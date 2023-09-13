Карвахаль ответил на обвинения в сексуальных домогательствах на ЧМ в России
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«Вся информация, появившаяся в прессе обо мне, является ложью. От моего участия в политических партиях до сексуального насилия на чемпионате мира по футболу 2018 года в России», — написал Карвахаль в соцсетях.
Игрок добавил, что уже подал в суд.
Переводчица заявила, что футболист с партнёрами по испанской сборной попросили её пригласить официантку на их вечеринку. Она также рассказала, что он просил перевести ей угрозы сексуального характера.
Напомним, что сборная Испании дошла до 1/8 финала чемпионата мира — 2018, где уступила команде России в серии пенальти.
Ранее Даниэль Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл.