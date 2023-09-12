Узнать больше

Карвахаль: Роналду, Рамос и Модрич — лучшие футболисты, с которыми я играл

Короткая ссылка
Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл.
Карвахаль: Роналду, Рамос и Модрич — лучшие футболисты, с которыми я играл
  • Gettyimages.ru
  • © Angel Martinez

«Роналду, Рамос и Модрич. Когда они разговаривают с тобой, ты должен держать в напряжении все пять чувств. Когда они что-то объясняют, ты должен записывать», — цитирует Карвахаля Marca.

В настоящий момент в «Реале» играет только Лука Модрич. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Криштиану Роналду покинул Мадрид летом 2018-го, а Серхио Рамос — в 2021-м.

Ранее сообщалось, что Роналду выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Марокко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить