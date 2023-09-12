Карвахаль: Роналду, Рамос и Модрич — лучшие футболисты, с которыми я играл

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл.

«Роналду, Рамос и Модрич. Когда они разговаривают с тобой, ты должен держать в напряжении все пять чувств. Когда они что-то объясняют, ты должен записывать», — цитирует Карвахаля Marca.

В настоящий момент в «Реале» играет только Лука Модрич. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Криштиану Роналду покинул Мадрид летом 2018-го, а Серхио Рамос — в 2021-м.

Ранее сообщалось, что Роналду выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Марокко.