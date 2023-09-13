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Наумов: верю, что Баринов до конца карьеры останется в «Локомотиве»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова полузащитника команды Дмитрия Баринова, который заявил о готовности остаться в клубе до конца карьеры.
Наумов: верю, что Баринов до конца карьеры останется в «Локомотиве»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я верю, что Баринов до конца карьеры останется в клубе. Его любят болельщики, он воспитанник и капитан. Наверное, он имеет право говорить, что останется навсегда в клубе и станет новым Лоськовым», — цитирует Наумова Metaratings.

Игрок выступает за московский клуб с 2015 года. Он является капитаном команды. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Дмитрий Баринов прокомментировал участие в товарищеских матчах сборной России во время отстранения.

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