Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за участия России
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«Помимо Финляндии, в соревнованиях не примут участие и другие европейские страны, в том числе Эстония», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.
Турнир пройдёт в Алма-Ате (Казахстан) с 24 по 26 ноября.
Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО.