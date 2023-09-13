Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за участия России

Ассоциация гимнастики Финляндии сообщила, что сборная страны не будет принимать участие в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Помимо Финляндии, в соревнованиях не примут участие и другие европейские страны, в том числе Эстония», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

Турнир пройдёт в Алма-Ате (Казахстан) с 24 по 26 ноября.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО.