Футболист «Акрона» заявил, что множество людей в Венесуэле поддерживают Путина
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Конечно, все знают о Путине, о том, что сейчас происходит в России. В Венесуэле о нём много пишут в новостях. По тому, что я вижу, он популярен в Латинской Америке», — приводит слова Понсе Metaratings.ru.
Нападающий ответил, поддерживают ли Путина в Венесуэле.
«Сейчас у Венесуэлы много связей с Россией, поэтому множество людей её поддерживают», — сказал он.
В нынешнем сезоне 26-летний венесуэлец забил два мяча в девяти матчах за «Акрон» в Первой лиге. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что болельщики греческого «Ариса» скандировали фамилию президента России в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с киевским «Динамо».