Узнать больше

Романо: нападающий «Ноттингема» Деннис отказался от перехода в ЦСКА

Короткая ссылка
Московский ЦСКА не смог подписать нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса.
Романо: нападающий «Ноттингема» Деннис отказался от перехода в ЦСКА
  • AP

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, армейцы делали предложение о трансфере 25-летнего нигерийца, но трансфер не состоялся.

По информации источника, нападающий принял решение продолжить карьеру в Турции.

Отмечается, что «Адана Демирспор» и «Истанбул» готовы арендовать Денниса с выплатой 100% зарплаты.

В прошедшем сезоне Деннис принял участие в 27 матчах за «Ноттингем Форест» во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить