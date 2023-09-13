Романо: нападающий «Ноттингема» Деннис отказался от перехода в ЦСКА
- AP
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, армейцы делали предложение о трансфере 25-летнего нигерийца, но трансфер не состоялся.
По информации источника, нападающий принял решение продолжить карьеру в Турции.
Отмечается, что «Адана Демирспор» и «Истанбул» готовы арендовать Денниса с выплатой 100% зарплаты.
В прошедшем сезоне Деннис принял участие в 27 матчах за «Ноттингем Форест» во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции.