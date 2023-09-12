Ajansspor: Гайч может перейти из ЦСКА в «Сивасспор» или «Кайсериспор»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Ajansspor, интерес к 24-летнему аргентинцу проявляют «Сивасспор» и «Кайсериспор».

По информации источника, «Кайсериспор» уже сделал предложение московскому клубу и самому нападающему.

Отмечается, что «Сивасспор» пока только отправил в ЦСКА уведомление об интересе к Гайчу.

В нынешнем сезоне Гайч отдал одну результативную передачу в семи матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее Гайч заявил, что намерен продолжить карьеру в ЦСКА.