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Эменике: для «Спартака» Федун — как Перес для «Реала»

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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

«Потрясающая личность для клуба. Он поддерживал абсолютно каждого. Я чувствовал себя своим с первого и до последнего дня в клубе — всё благодаря Федуну. Он сильно переживал за меня. Для «Спартака» Федун — как Перес для мадридского «Реала», — цитирует Эменике Sport24.

22 августа 2022 года Федун ушёл с поста президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказал мнение, что Станислав Черчесов заслуживает снова возглавить «Спартак».

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