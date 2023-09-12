Гаджиев: Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказал мнение, что Станислав Черчесов заслуживает снова возглавить «Спартак».

«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Ту работу, которую он делал, была хорошей. В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция между клубами», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 тренер со сборной России дошёл до 1/4 финала. Последним российским клубом, в котором тренировал специалист, было столичное «Динамо». С бело-голубыми он дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, при этом на групповом этапе было одержано шесть побед из шести.

Черчесов был главным тренером «Спартака» с 2007-го по 2008 год. Под его руководством столичный клуб завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.