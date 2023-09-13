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Салихова раскритиковала игру сборной России после ничьей с Катаром

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ничейный результат сборной России в товарищеском матче с Катаром.

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты. Футбол — очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чём, это бег с мячом», — цитирует Салихову РИА Новости.

Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее Карпин заявил, что ему понравились первые 20 минут матча с Катаром.

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