Салихова раскритиковала игру сборной России после ничьей с Катаром

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ничейный результат сборной России в товарищеском матче с Катаром.

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты. Футбол — очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чём, это бег с мячом», — цитирует Салихову РИА Новости.

Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее Карпин заявил, что ему понравились первые 20 минут матча с Катаром.