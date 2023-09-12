Булыкин: настоящих любителей футбола не устраивают результаты сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче с Катаром.

«Состав команды мне понравился. Игра была хорошей, но результат вызовет опять много вопросов у тех, кто болеет за нашу сборную и хочет, чтобы она выигрывала, а не просто проводила матчи.

За две минуты до конца встречи произошла непонятная замена, наверное, чтобы игроки вышли и время потянули. Но это уже не к ним вопросы, а к главному тренеру. Сегодня себя хорошо показал автор гола Александр Солдатенков. Он, скажем так, подсластил пилюлю в конце игры.

Я думаю, что нашим болельщикам хочется видеть боевой состав с именами, которые играют в РПЛ или где-то за границей. Нужны хорошие результаты, а не то, что сейчас происходит. Может, это кого-то и устраивает, но точно не настоящих любителей футбола и не бывших игроков, которые играли за сборную и радовали результатом», — заявил Булыкин RT.

Ранее Александр Тарханов прокомментировал результат товарищеского матча между сборной России и командой Катара.