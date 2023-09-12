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Тарханов заявил, что игра за сборную является большой мотивацией для футболистов

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал результат товарищеского матча между сборной России и командой Катара.
Тарханов заявил, что игра за сборную является большой мотивацией для футболистов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Первый тайм я не смотрел, но могу прокомментировать второй. Сначала игра была равная, но потом преимущество перешло к Катару, даже получился выход один на один, потом забили гол. А в конце матча доминировали мы: много атаковали, достаточно остро и разумно, имели несколько моментов и один удачный. Сейчас идут просмотры игроков, много новичков и замен. В стартовом составе были только две фигуры, составляющие основу сборной, — Джикия и Головин.

Обязательно нужно продолжать проводить подобные товарищеские матчи. Любая игра сборной — большая мотивация для футболистов. Если раньше можно было предугадать результат матча, то сейчас это сделать сложно, потому что футбол выравнивается. Есть гранды, конечно, но в основном встречаются равные соперники», — заявил Тарханов RT.

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