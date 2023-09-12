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Скопинцев: победы у сборной России впереди

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Защитник сборной России Дмитрий Скопинцев поделился мнением о сентябрьских тренировочных сборах.
Скопинцев: победы у сборной России впереди
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Все бьёмся друг за друга. Победы у нас впереди. Я стараюсь никогда не впадать в эйфорию. И никогда не унывать, даже при каких-то неудачах. Всё течёт, быстро меняется. Нужно иметь психологическую стабильность», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.

Также Россия провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

Ранее Валерий Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

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