Матыцин: на Олимпиаде в Париже смогут выступить 180 российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в лучшем случае 180 российских спортсменов смогут выступить на Олимпиаде в Париже.

«Кроме как в индивидуальном статусе, не представляя сборную России, наши спортсмены на сегодняшний день не смогут никак участвовать. Мы предварительно оценивали количество спортсменов, их порядка 180», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций.