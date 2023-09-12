Узнать больше

Чалов: мы не снимаем с себя ответственность за результаты сборной России

Короткая ссылка
Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался о ничьей с командой Катара в товарищеском матче.
Чалов: мы не снимаем с себя ответственность за результаты сборной России
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я думаю, что должны были в первом тайме в первые минут 20 забить, и тогда бы игра по-другому складывалась.

Не могу сказать, что соперник превосходил нас физически. Они были хорошо готовы. Мы не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее Сергей Волков прокомментировал ничью с командой Катара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить