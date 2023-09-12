Чалов: мы не снимаем с себя ответственность за результаты сборной России

Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался о ничьей с командой Катара в товарищеском матче.

«Я думаю, что должны были в первом тайме в первые минут 20 забить, и тогда бы игра по-другому складывалась.

Не могу сказать, что соперник превосходил нас физически. Они были хорошо готовы. Мы не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).

Ранее Сергей Волков прокомментировал ничью с командой Катара.