Чалов: мы не снимаем с себя ответственность за результаты сборной России
- РИА Новости
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«Я думаю, что должны были в первом тайме в первые минут 20 забить, и тогда бы игра по-другому складывалась.
Не могу сказать, что соперник превосходил нас физически. Они были хорошо готовы. Мы не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».
Игра со сборной Катара завершилась со счётом 1:1.
В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).
Ранее Сергей Волков прокомментировал ничью с командой Катара.