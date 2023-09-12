Защитник сборной России Волков: у игроков Катара сумасшедшая скорость
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Катар — интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я ещё не видел», — цитирует Волкова «Чемпионат».
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1.
В составе сборной Катара мяч забил Ахмед Алаэльдин (70-я минута). У России отличился Александр Солдатенков (89-я).
Ранее Карпин заявил, что ему понравились первые 20 минут матча с Катаром.