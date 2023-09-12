Тарасова: надо ехать на Олимпиаду, но без подписи каких-то деклараций

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе, но без подписания деклараций и осуждения политики государства.

«Дмитрий Сергеевич Песков правильно сформулировал насчёт нейтральных спортсменов. Я рада, что он высказал такую позицию. Конечно, надо ехать на Олимпиаду, но подписывать какие-то декларации точно не нужно», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова министра спорта России Олега Матыцина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.