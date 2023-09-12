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Журова заявила, что МОК должен проявлять уважение к российским спортсменам

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова министра спорта России Олега Матыцина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Журова заявила, что МОК должен проявлять уважение к российским спортсменам
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я, безусловно, разделяю эту позицию Олега Васильевича. Уже сейчас мы можем примерно представить, кто поедет от России на Олимпиаду. И конечно, уважение к российским спортсменам должно быть. Без уничижительных бумаг. Хотелось бы, чтобы и ОКР был допущен до Игр, но если такого не произойдёт, россиянам придётся обходиться помощью от МОК.

Что касается слов Матыцина о проблемах формирования спортивной инфраструктуры Дальнего Востока, мы это видим и на примере футбольных команд. Им непросто с такими тяжёлыми выездами. Необходимо подходить к работам по совершенствованию с полным пониманием нужд на сегодняшний день. Не надо строить гигантские спортивные дворцы на 2 тыс. зрителей и более. Лучше подумать о спартакиадах, спорткомплексах на меньшее количество зрителей, но которые будут востребованы», — заявила Журова RT.

Ранее Журова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.

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