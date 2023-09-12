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Журова считает возможным создание новой организации на смену МОК

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента России Владимира Путина про Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Журова считает возможным создание новой организации на смену МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Абсолютно правильные слова президента, которые к тому же напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили. Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем. Полагаю, тут будут обсуждения федераций тех видов спорта, которые планируют участвовать. Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он крайне близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию.

Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов — что в их глазах будет выше и к чему это приведёт в дальнейшем. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», — заявила Журова RT.

Ранее заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен заявила, что российским спортсменам необходимо достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде.

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