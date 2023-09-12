Чен: российским спортсменам необходимо достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Согласна со словами Олега Васильевича. Нам необходимо утвердить для себя приемлемые, допустимые условия. Если мы планируем участвовать, наши федерации ни в коем случае не подпишут эти так называемые декларации. Крайне важно обеспечить российским спортсменам достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде. У них должна быть поддержка на местах. Касаемо проблем спортивной инфраструктуры Дальнего Востока — думаю, что тут стоит ориентироваться на те регионы, где это уже развито, и перенимать понемногу их опыт
с учётом своих реалий», — заявила Чен RT.
Ранее Чен прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.