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Чен: российским спортсменам необходимо достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде

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Заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен прокомментировала слова министра спорта Олега Матыцина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Чен: российским спортсменам необходимо достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Согласна со словами Олега Васильевича. Нам необходимо утвердить для себя приемлемые, допустимые условия. Если мы планируем участвовать, наши федерации ни в коем случае не подпишут эти так называемые декларации. Крайне важно обеспечить российским спортсменам достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде. У них должна быть поддержка на местах. Касаемо проблем спортивной инфраструктуры Дальнего Востока — думаю, что тут стоит ориентироваться на те регионы, где это уже развито, и перенимать понемногу их опыт
с учётом своих реалий», — заявила Чен RT.

Ранее Чен прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.

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