«ВсёПроСпорт»: Романцев может войти в совет директоров ЛУКОЙЛа

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев может войти в совет директоров энергетической компании «ЛУКОЙЛ».

Ветераны красно-белых обратились к руководству ЛУКОЙЛа с просьбой о назначении Романцева, потому что тот может подсказать, каких выдающихся футболистов стоит взять в команду, сообщает «ВсёПроСпорт».

22 августа 2022 года компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена» после ухода Леонида Федуна с поста президента московского клуба. ЛУКОЙЛ является генеральным спонсором красно-белых с 2000 года.

Ранее Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, ответил на вопрос, станет ли его клиент наставником «Спартака».