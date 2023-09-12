Узнать больше

«ВсёПроСпорт»: Романцев может войти в совет директоров ЛУКОЙЛа

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев может войти в совет директоров энергетической компании «ЛУКОЙЛ».
«ВсёПроСпорт»: Романцев может войти в совет директоров ЛУКОЙЛа
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Ветераны красно-белых обратились к руководству ЛУКОЙЛа с просьбой о назначении Романцева, потому что тот может подсказать, каких выдающихся футболистов стоит взять в команду, сообщает «ВсёПроСпорт».

22 августа 2022 года компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена» после ухода Леонида Федуна с поста президента московского клуба. ЛУКОЙЛ является генеральным спонсором красно-белых с 2000 года.

Ранее Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, ответил на вопрос, станет ли его клиент наставником «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить