МОК объяснил невключение Позднякова ежегодным пересмотром состава комиссий

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал включать главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в комиссию по олимпийской программе из-за пересмотра состава комиссии.

«Каждый год состав комиссий МОК пересматривается и адаптируется в качестве стандартного процесса. Было принято решение не включать господина Позднякова в комиссию по олимпийской программе в 2023 году», — цитирует пресс-службу МОК РИА Новости.

10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе. Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение МОК не продлевать полномочия Позднякова в комиссии по олимпийской программе является сугубо конъюнктурным.