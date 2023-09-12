МОК объяснил невключение Позднякова ежегодным пересмотром состава комиссий
- РИА Новости
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«Каждый год состав комиссий МОК пересматривается и адаптируется в качестве стандартного процесса. Было принято решение не включать господина Позднякова в комиссию по олимпийской программе в 2023 году», — цитирует пресс-службу МОК РИА Новости.
10 сентября стало известно, что Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе. Впервые глава ОКР вошёл в состав комиссии в 2019 году. В опубликованных в 2022 году списках Поздняков присутствовал.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение МОК не продлевать полномочия Позднякова в комиссии по олимпийской программе является сугубо конъюнктурным.