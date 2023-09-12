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Агент Щенникова подтвердил несостоявшийся переход защитника в «Торпедо»

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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал слова президента столичного «Торпедо» Ярослава Савина о прекращении переговоров с его клиентом.
Агент Щенникова подтвердил несостоявшийся переход защитника в «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Ярослав Савин сделал заявление по поводу Щенникова, поэтому вопросы к нему. Для Георгия поддерживать форму — не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с автозаводцами, чтобы он тренировался с ними, либо будет делать это отдельно», — приводит слова Пушкина Sport24.

Агент ответил на вопрос о том, когда настанет ясность по будущему 32-летнего россиянина.

«Пока конкретных новостей у меня нет», — сказал он.

Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский клуб по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

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