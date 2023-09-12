Акинфеев: самое убогое в жизни, когда тебя начинают жалеть

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к тому, что его считают закрытым человеком.

«Я всё время сидел в тренажёрном зале. Закачивал травмированную ногу. Потом вторая травма случилась. И вот так получается клубок: там игры, там травмы, там ещё что-то. Конечно, я буду закрытый. Я не хочу говорить о своих проблемах кому-то. Я не хочу, чтобы меня люди жалели. Это самое убогое в жизни», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе красно-синих

37-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. Он является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев высказался о своей связи с армейским клубом.