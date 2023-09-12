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Пономарёв: зря Семак надеется на бразильских игроков, только Малком был идолом

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Зенит» пошёл в разнос. У них был Малком. Вот он был идолом. Семак пригласил других игроков из Южной Америки, но они все футболисты легкого поведения. Зря он на них надеется, команда скоро посыпется», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

После семи туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом идут «Динамо» и «Крылья Советов» — по 14 баллов. «Зенит» — четвёртый (14).

Напомним, что подопечные Сергея Семака пять раз подряд выиграли Российскую премьер-лигу.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что пока рано говорить о чемпионстве «Краснодара».

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